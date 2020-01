Nuno Santos vai ser diretor de programas da TVI

Nuno Santos, antigo diretor de informação da RTP e fundador do Canal 11, prepara-se para assumir a direção de programas da TVI “nas próximas semanas”, anunciou a Media Capital esta sexta-feira. O profissional vai substituir Felipa Garnel, “que vinha assumindo essa função nos últimos meses”, lê-se num comunicado.

“É um dos mais experientes profissionais de televisão em Portugal, tendo iniciado o seu percurso como jornalista e pivô de televisão na década de 90, integrando o núcleo fundador da SIC, a primeira estação privada em Portugal. Foi também o primeiro diretor da SIC Notícias“, recorda a dona da TVI.

Nuno Santos também passou pela direção de informação da estação pública de rádio e televisão. Segundo a Media Capital, após deixar a RTP, “abraçou um desafio internacional, tendo assumido a direção de conteúdos, plataforma multinacional de conteúdos, de origem sul-africana”.

Mais recentemente, em meados de 2019, Nuno Santos esteve na fundação e direção do Canal 11, da Federação Portuguesa de Futebol. O canal foi para o ar em agosto de 2018.

“2020 será um ano de mudança. A TVI será diferente e inovadora. Estará na vida dos portugueses. Conto com a experiência dos que estão e com a irreverência dos que vão chegar”, afirma o próximo diretor de programas da estação de Queluz de Baixo, citado em comunicado.

O desafio: travar queda nas audiências

Nuno Santos vai liderar a programação da TVI numa altura sensível para a Media Capital, em pleno processo para ser adquirida à Prisa pela Cofina, dona do Correio da Manhã, por 205 milhões de euros. São menos 50 milhões de euros do que o valor inicialmente acordado, um desconto explicado com a queda das audiências da TVI e dos lucros.

Depois de contratar a apresentadora Cristina Ferreira à TVI, a SIC conseguiu chegar à liderança das audiências em 2019, fechando o ano com um share médio de 19,2%, contra os 15,6% da TVI e os 12,5% da RTP 1.

Além disso, no período de janeiro a setembro de 2019, os lucros da Impresa, dona da SIC, mais do que duplicaram em termos homólogos, para 2,92 milhões de euros. Para comparação, os lucros da Media Capital, dona da TVI, caíram 90% no mesmo período, para 1,2 milhões de euros.

A somar aos problemas da TVI está a saída do humorista Ricardo Araújo Pereira, também anunciada esta sexta-feira, para a concorrente SIC. Ao ECO, Sérgio Figueiredo, diretor de informação da TVI, comentou a saída dizendo que o canal “ousou formatos inovadores e marcantes”, características que continuará “a perseguir”.

