Depois de um arranque de ano fulgurante, as praças europeias viveram um dia de quedas expressivas. Assassinato de um general iraniano por um drone norte-americano em Bagdad, no Iraque, fez aumentar receios dos investidores quanto a uma escalada de violência naquela região do Médio Oriente, afastando-os dos ativos de risco. Lisboa seguiu as pares do Velho Continente, mas a Galp Energia acabou por amparar a queda do PSI-20.

Enquanto o índice britânico escapou à pressão vendedora, tendo o FTSE 100 subido 0,18%, no resto da Europa os ecrãs de negociação “pintaram-se” de vermelho. O Stoxx 600 encerrou a sessão com uma desvalorização de 0,43%, enquanto o alemão DAX derrapou 1,36% e o francês CAC-40 cedeu 0,11%. Do outro lado do oceano Atlântico, o industrial Dow Jones perde 0,83%, enquanto o Nasdaq cai 0,69% e o S&P 500 perde 0,64%.

Em Portugal, o PSI-20 não escapou à tendência negativa, mas desvalorizou apenas 0,45%, para 5.242,13 pontos, com a generalidade das cotadas em queda, mas o setor energético a contrariar.

A bolsa sucumbiu ao peso do BCP, a cotada mais penalizada nesta sessão. O banco liderado por Miguel Maya entrou em 2020 a ganhar 3,94% na sessão anterior. No entanto, esta sexta-feira, os títulos da empresa eliminaram parcialmente essa subida, tendo registado uma queda de 2,89%. Cada ação vale agora 20,47 cêntimos.

Também a Jerónimo Martins pressionou o principal índice português. A dona dos hipermercados Pingo Doce recuou 1,21%, para 14,735 euros.

Mas os sinais foram mistos no setor energético, um dos mais representados no maior índice português. Enquanto as ações da EDP Renováveis caíram 1,16%, para 10,26 euros, a casa-mãe impediu uma desvalorização maior no PSI-20, ao ganhar 0,29%, para 3,857 euros.

O maior contributo, porém, foi dado pela Galp Energia, que beneficiou de uma subida de mais de 3% no preço do petróleo em Londres. Com o Brent a cotar nos 68,26 dólares, os títulos da petrolífera portuguesa ganharam 2,40%, para 15,34 euros.

A subida expressiva do preço do crude também é explicada com as tensões entre EUA e Irão. A notícia de que o presidente dos EUA, Donald Trump, autorizou o assassinato de Qassem Soleimani, um poderoso general com ligações ao líder supremo do Irão e visto como uma espécie de “número dois” do regime, causou ondas de choque por todo o mercado.

Neste contexto, o preço do ouro continua a avançar, à medida que os investidores vão procurando refúgio noutros ativos para além das ações. A onça ganha 1,39%, para mais de 1.550 dólares.

Fora dos principais índices e longe das tensões militares, o desempenho dos títulos da Impresa esteve em destaque. A dona da SIC valorizou 4,17% esta sexta-feira, dia em que o grupo anunciou a contratação de Ricardo Araújo Pereira à estação concorrente TVI. Os títulos tocaram máximos de um mês, ao cotarem nos 22,5 cêntimos. Chegaram a ganhar mais de 5% durante a negociação.

Evolução das ações da Impresa na bolsa de Lisboa