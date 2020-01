Depois dos espanhóis da Prisa, também a Cofina aprovou o negócio que envolve a aquisição da Media Capital, a empresa que controla a TVI e a rádio Comercial, numa reunião onde participaram os acionistas detentores de 74,66% do capital do grupo. A operação está avaliada em 205 milhões de euros.

Num comunicado, a Cofina informa que “foi deliberado” pelos acionistas ” proceder a um “aumento do capital social da sociedade, por uma ou mais vezes, por entradas em dinheiro, num montante global máximo 85.000.000,05 euros”, como era previsto.

Os acionistas aprovaram também uma série de alterações nos estatutos da sociedade, com vista à realização do mesmo aumento de capital. A aprovação dos dois pontos da ordem de trabalhos foi comunicada à CMVM após o fecho dos mercados de capitais.

É sabido que este aumento de capital em cash servirá para financiar a compra da Media Capital, sendo que também deverão participar nesta operação o empresário Mário Ferreira e os espanhóis do Abanca. O investimento na compra da TVI terá ainda financiamento garantido do Santander e da Société Générale.

De recordar que, inicialmente, Paulo Fernandes, fundador da Cofina, tinha negociado a compra da Media Capital — e recebido “luz verde” dos reguladores — a um enterprise value de 255 milhões de euros. Mas o deteriorar das audiências e resultados da TVI levou a um desconto de 50 milhões no preço do ativo.

Como noticiou o ECO, a concorrente SIC sagrou-se líder de audiências em 2019 com um share médio de 19,2%. Por sua vez, a TVI obteve uma quota de 15,6%.

(Notícia atualizada às 19h53 com mais informações)