TVI garante transmissão dos jogos do Euro 2020

A TVI garantiu a transmissão dos jogos do Euro 2020. O canal de televisão de Queluz de Baixo informou que chegou a acordo com a Sport TV com vista a permitir a transmissão em canal aberto de todos os jogos da Seleção Nacional no próximo Europeu de futebol. Não foi revelado o valor deste acordo.

“A TVI com este acordo, passará a ser o único canal aberto em Portugal, a transmitir em exclusivo aos portugueses a exibição de um total de 22 jogos, um por cada dia de competição, incluindo o jogo de abertura a 12 de junho e a final que está marcada para o dia 12 de julho”, explica a estação em comunicado.

O canal generalista dá ainda nota que, além de todos os jogos que Portugal irá disputar, adquiriu à Sport TV — detentora de todos os direitos de transmissão associados ao Euro 2020 — mais nove jogos da fase de grupos, quatro jogos dos oitavos de final e as duas meias-finais, bem como o jogo de abertura e a final.

Além desses, a TVI assegurou ainda a compra de resumos alargados para o seu canal de informação no cabo, permitindo que a TVI24 ofereça programas dedicados com uma hora de imagens diárias dos principais momentos de cada uma das partidas da competição.

Nuno Santos — diretor de programas do canal de Queluz de Baixo — diz que este acordo se insere no âmbito da estratégia de trabalhar um conteúdo “transversal à oferta de programação da TVI”, acreditando que esta “estratégia integrada permite uma reaproximação da TVI aos públicos e potencia a captação de investimento publicitário”.

Do ponto de vista da Sport TV, é salientado o facto de este acordo “garantir o acesso a todos os portugueses à mais aguardada competição europeia de futebol, onde Portugal é detentor do título”, tal como explica Nuno Ferreira Pires, CEO da Sport TV.

