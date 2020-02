O ministro do Ambiente e da Ação Climática considerou que a suspensão da construção da linha circular do metro de Lisboa pelo Parlamento é “completamente irresponsável” e “lesa profundamente a cidade”. Numa conferência de imprensa, João Pedro Matos Fernandes disse ainda que a iniciativa dos deputados “põe em causa a separação de poderes” e adia por três anos qualquer obra desta envergadura no metro, com potencial perda de 83 milhões de euros em fundos comunitários.

O governante salientou que “o estudo que foi solicitado” pelo Parlamento já “foi executado” e, precisamente, levou “à decisão da construção” da linha circular em detrimento da expansão da linha vermelha desde São Sebastião a Campo de Ourique. Desta feita, a linha circular poderia aportar até 7,8 milhões de passageiros por ano, beneficiando quem chegasse a Lisboa a partir da Margem Sul e da Linha de Cascais.

O Parlamento aprovou uma iniciativa do PAN que suspende, “durante o ano de 2020”, a “construção da Linha Circular” do metro de Lisboa, com o apoio do PSD, BE, PCP e Chega e votos contra do PS, CDS e Iniciativa Liberal. Segundo o PS, esta decisão implica uma perda de 83 milhões de euros em fundos comunitários, num total que poderá ascender a 100 milhões incluindo potenciais indemnizações a empreiteiros.

“Não é adiar por um ano, é adiar por três”, afirmou Matos Fernandes, em Lisboa. “Por termos tido possibilidade de reprogramar essas verbas, foi possível lançar esta empreitada”, afirmou. O projeto previa que a construção estivesse terminada “até final de 2023”, explicou.

Ministro admite recurso a tribunal. Mas é o Governo que decide

Apesar da decisão tomada pela Assembleia da República, não está excluída a hipótese de o Governo avançar para tribunal para travar a decisão do Parlamento. Sobre isto, o ministro disse apenas que “cabe ao Governo como um todo” a opção de seguir a via judicial, e não “ao ministro do Ambiente”, indicou.

Questionado pelo ECO sobre se ainda mantinha alguma esperança de que a suspensão pudesse ser revertida, o ministro respondeu: “Por via dos tribunais, certamente sim”.

Esta posição foi indicada pelo ministro ao mesmo tempo que a Lusa revelou que o PS se prepara para pedir junto do Tribunal Constituconal a fiscalização sucessiva das propostas que suspendem as obras do metro. A agência cita fonte da bancada parlamentar socialista, que refere que as obras do metro inserem-se nos “domínios próprios da atividade executiva” e, por isso, “da esfera puramente administrativa do Governo”.

Apesar da suspensão, verba pode ser alocada a outros projetos

Apesar da potencial perda de 83 milhões de euros em fundos comunitários com a suspensão da obra da linha circular, o ministro Matos Fernandes confirmou que, avançando esta decisão, a verba poderá ser realocada a outros projetos. Mas “não há nenhuma outra empreitada que possa ser feita neste prazo” e com a mesma envergadura, considerou.

Assim, Matos Fernandes não quis desvalorizar a linha circular, uma obra que considerou “fundamental”. Fica, assim, tudo em aberto, até porque o ministro do Ambiente e da Ação Climática não quis “especular” nem comprometer-se já com que outros projetos poderão ser considerados em alternativa.

Na mesma conferência de imprensa, o presidente do Metropolitano de Lisboa, Vítor Domingues dos Santos, alinhou também com a posição do Governo: “Fizemos estudos comparativos e as conclusões eram óbvias: a linha circular aporta muito mais passageiros do que a linha vermelha de S. Sebastião a Campo de Ourique. Todos os indicadores dizem que a linha circular é claramente melhor”, reiterou.

(Notícia atualizada pela última vez às 13h34)