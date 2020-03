Mutua Madrileña compra 20% da Alantra AM

A entrada de capital supõe um ‘earn out’ (montante adicional sujeito a resultados futuros) de até 11,2 milhões de euros. No âmbito deste arranjo, a Alantra e a Mutua Madrilena (MM) planeiam a criação de um veículo comum (‘investment pool’) destinado a investir em fundos e outros produtos geridos pela Alantra Asset Management (Alantra AM). As partes combinaram injetar, em conjunto, 100 milhões de euros (50/50) na referida pool, explica um comunicado que a seguradora enviou ao regulador espanhol do mercado de capitais (CNVM).

Para Ignacio Garralda, presidente da Mutua, “com a nossa entrada na Alantra Asset Management, reforçamos e expandimos ainda mais a nossa presença no campo da gestão alternativa”. Este acordo enquadra-se no Plano Estratégico do grupo Mutua 2018-2020, cuja principal linha de ação é o crescimento e diversificação do negócio de gestão patrimonial. Na verdade, esta é a quarta operação que realizamos em pouco mais de um ano no âmbito da gestão de ativos, na qual Mutuactivos se posicionou como a empresa independente líder no setor, com mais de 7,8 mil milhões de euros em ativos sob gestão”.

De acordo com informação veiculada pela MM, a carteira da Alantra AM é diversificada, contando actualmente com cerca de 60 investimentos, representando 480 milhões de euros comprometidos tanto através de fundos como de forma direta.

Em 2019, a Alantra deu o primeiro passo na sua estratégia de crescimento ao adquirir uma participação estratégica na Access Capital Partners , uma das líderes europeias na gestão de fundos de fundos, coinvestimento e mercado secundário (mid-market caps). A oferta da Alantra AM passa precisamente pela gestão direta de fundos sobre fundos, coinvestimento e valores não cotados (mercado secundário) apostando em seis classes de ativos: capital privado: fundos ativos; dívida privada; infraestruturas, imobiliário e património privado.

Santiago Eguidazu, presidente da Alantra Partners (AP), assinala por seu lado: “Esta operação reforça a nossa proposta de valor para investidores institucionais e particulares, já que nos permite (…) incrementar a exposição internacional e a especialização da nossa divisão de ativos alternativos”.

A MM e a Alantra já eram sócios desde dezembro de 2018, altura em a Mutua adquiriu 50,01% da Alantra Wealth Management, divisão de banca privada da AP. No, entanto, Alantra WM e Alantra AM mantêm-se sociedades com equipas de gestão e estruturas de negócio diferenciadas.

A Mutua Madrileña, que em 2019 se manteve como líder de mercado local nos ramos de seguros Não Vida (seguros generales em Espanha), conta com uma carteira de 13,5 milhões de segurados e receitas (por prémios brutos) superiores a 5000 milhões de euros.

Ainda, a companhia assume liderança no ramo Saúde e a segunda posição no ranking das maiores espanholas em seguro automóvel e terceira no setor Vida.