📹 O que é o spread? Perguntou ao Google, nós respondemos

Quando se fala em crédito à habitação há uma expressão que lhe é praticamente indissociável: o spread. Este indicador nada mais é do que a margem de lucro dos bancos quando estes disponibilizam financiamento aos seus clientes. Mas há mais informação relevante sobre o spread. Nomeadamente, como é calculado ou o que faz com que este seja mais alto ou mais baixo. O ECO preparou um vídeo que explica as principais características deste indicador.