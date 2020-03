O presidente do PSD respondeu ao primeiro-ministro para dizer que não vai responder. Rui Rio usou o Twitter para acusar António Costa de violência verbal gratuita, depois de o socialista ter dito que o social-democrata não tem pensamentos ou se os tem, não os mostra.

“Ao contrário do que me pedem, acho que não devo responder. Entrar nesta escalada gratuita de violência verbal é degradar o diálogo democrático e dificultar a governabilidade do País. Acima dos nossos ímpetos tem de estar o interesse nacional. É o que eu penso!”, escreveu Rio na rede social.

A declaração seguiu-se ao comentário de Costa sobre o alinhamento do PSD com os partidos à esquerda. “O que se passa com o PSD é que resolveu adotar a estratégia da guerrilha. Rui Rio não tem pensamento nenhum — ou se o tem esconde-o — sobre qualquer matéria de fundo da sociedade portuguesa”, disse o primeiro-ministro, em entrevista ao Público.

Com a relação entre PS e os partidos à esquerda comprometida, estes têm-se aliado ao PSD numa série de maiorias negativas que já travaram planos como a linha circular do metro ou o aeroporto do Montijo. O caso mais recente foi o do regime das parcerias público-privadas (PPP), que foi esta sexta-feira chumbado no Parlamento. A situação levou o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa a chamar a atenção dos partidos, a quem pediu estabilidade.