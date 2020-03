O Presidente da República alertou os partidos e o Governo para a forma como se está a iniciar a legislatura, “com estado de espírito de fim de ciclo”, em declarações citadas pelo Público (acesso pago) e pelo Observador (acesso livre). Incentivando o entendimento político, Marcelo Rebelo de Sousa afastou também o cenário de eleições antecipadas.

“Quando as pessoas já estão cansadas, gastas, nervosas, tensas, encontram soluções caso a caso, em cima da hora, no último segundo, arranjam soluções de improviso ou de remendo”, apontou o Presidente da República. O apelo para os deputados foi assim no sentido de se adaptarem à composição parlamentar.

Marcelo aconselhou ainda que “tem de haver a noção de uma base de sustentação sólida de governação”, deixando ainda um “recado” ao Governo para “baixar a temperatura do ambiente político”. O Presidente da República apontou também que “ninguém de bom senso” consideraria a ideia de eleições antecipadas nesta altura, nomeadamente tendo em conta a presidência da União Europeia.