A terceira fase da migração da Televisão Digital Terrestre (TDT) arrancou esta quinta-feira, mas é esta sexta-feira que se dá a primeira mudança com impacto na região da Grande Lisboa.

O emissor de Vila Franca de Xira é o primeiro a ser alterado, seguindo-se Caparica, Cruz de Pau, Olivais e Montegordo na próxima segunda-feira. Depois, mudam os emissores de Almada, Alverca, Janas e Xabregas na terça-feira e de Monsanto, Restelo e Malveira na quarta. Quinta-feira, dia 12, a mudança irá focar-se nos emissores de Benfica e Castelo, ambos em Lisboa e, sexta-feira, dia 13, mudam os da Estrela e Trindade.

Na segunda-feira de 16 de março, a Anacom e a Meo alteram o emissor do Cacém. Cascais só muda a 19 e Estoril a 20 do mesmo mês. Consulte aqui a lista completa.

Nesta terceira fase da migração da TDT, a televisão gratuita em Portugal, os emissores serão sintonizados para os canais 35 ou 48, pelo que os utilizadores deste serviço nestas regiões terão de reprogramar as suas televisões ou boxs de TDT para estes novos canais. A Anacom encontra-se no terreno a dar apoio às populações, mas a mudança é simples e não exige a aquisição de novos equipamentos nem a reorientação de antenas.

“Só tem de fazer a sintonização automática da seguinte forma: 1) Use o comando da TV ou do descodificador TDT (box); 2) Vá ao menu e com as setas escolha uma das seguintes opções: Configurar | Antena | Setup | Instalar | Ajuste do canal | Procura de canais | ou outra equivalente (consoante a marca da TV ou box); 3) Siga as instruções que aparecem no ecrã”, explica o regulador.

A migração da TDT é necessária para libertar a faixa dos 700 MHz, que inclui frequências necessárias para a transição da atual rede 4G para a rede 5G, esperando-se as primeiras ofertas comerciais até ao fim do ano. Se não vive nesta região, pode consultar aqui as datas em que se esperam mudanças noutras zonas do país.