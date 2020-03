António Mexia garantiu esta quinta-feira que o surto do coronavírus não vai mudar o plano estratégico da EDP EDP 0,98% para 2020. O presidente da elétrica disse ainda que a venda de uma participação da China Three Gorges, o maior acionista da EDP, é um “movimento natural” do mercado.

Em entrevista à Bloomberg, António Mexia disse que a elétrica consulta quase todos os dias os fornecedores da cadeia de valor e quase todos confirmaram que não vão falhar os prazos para a entregas de material e serviços, assegurando-se assim que não haverá interrupções na atividade da companhia por causa do Covid-19.

“Os últimos desenvolvimentos apenas confirmam o plano estratégico que estamos a implementar. Consultamos quase diariamente a nossa cadeia de valor, em termos de fornecedores, e mais de 90% confirmam que vão conseguir cumprir os compromissos assumidos”, assegurou o presidente da EDP na entrevista, citada pelo Jornal de Negócios (acesso livre).

António Mexia afirmou ainda que a EDP tem “maioritariamente produção local” e que não vai alterar os prazos para a produção de energia solar e eólica por causa do surto.

Outro tema da entrevista foi a relação com os chineses da China Three Gorges, que na semana passada anunciaram a venda de um bloco de ações no valor de 300 milhões de euros. António Mexia considerou que a operação foi “um movimento natural” e que a redução da participação do maior acionista não terá impacto na cotação.

“Hoje, o que vemos é uma performance incrível da EDP em bolsa, mesmo com esta venda”, sublinhou António Mexia.

Atualmente, EDP e EDP Renováveis são as duas maiores cotadas do PSI-20, com valores de mercado de 17,2 mil milhões e 11,4 mil milhões, respetivamente. Atrás surge a Jerónimo Martins e a Galp Energia: a retalhista vale 10,3 mil milhões de euros e a petrolífera tem um market cap de 9,8 mil milhões.