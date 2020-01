A EDP Renováveis EDPR 0,93% produziu 30 terawatts/hora (TWh) no ano passado, um aumento de 6% em relação a 2018, “beneficiando da capacidade adicionada nos últimos 12 meses e maior recurso eólico”, segundo um comunicado divulgado esta terça-feira.

Na nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP Renováveis salientou que este crescimento aconteceu “apesar do impacto da desconsolidação de 997 MW [megawatts]” na Europa.

A empresa revelou também que no ano passado as operações na Europa, América do Norte e Brasil “geraram 39%, 55% e 6% do total da produção” e na Europa “a geração incrementou 3%” face a 2018, “dado o superior recurso eólico”.

Na América do Norte, a geração aumentou 5% para 16,5 TWh e, no Brasil, a produção aumentou para 1,8 TWh, de acordo com a EDP Renováveis.

Segundo a informação divulgada no comunicado, em dezembro de 2019, “a EDP Renováveis geria um portfólio de 11,4 GW: 4,6 GW na Europa (2,1 GW em Espanha, 1,2 GW em Portugal e 1,3 GW no resto do continente), 6,3 GW na América do Norte e 0,5 GW no Brasil”.

No ano passado, o grupo “construiu 888 MW, dos quais 169 MW na Europa (53 MW em Espanha, 47 MW em Portugal, 19 MW em França e 50 MW em Itália)”. A EDP Renováveis concluiu ainda projetos de 720 MW nos EUA.

No período em análise, a EDP Renováveis concluiu a venda da sua participação num portfólio de 997 MW na Europa, incluindo 348 MW em Espanha, 191 MW em Portugal, 388 MW em França e 71 MW na Bélgica, lembrou o grupo.

Nos EUA, a empresa “concluiu a construção e desconsolidação do parque Prairie Queen, registando +40 MW por método de equivalência patrimonial (participação de 20% em 199 MW)”, detalhou.

Paralelamente, o grupo “concluiu a aquisição de 50% de um portfólio solar de 278 MW, cuja construção terminou” no final do ano e “completou a re-potenciação de 24 MW em Espanha (descomissionamento das turbinas)”, entre outros negócios.

Em dezembro do ano passado, a EDP Renováveis tinha um GW (gigawatt) de nova capacidade em construção, distribuída um pouco por todos os mercados em que está presente.