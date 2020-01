A revista Pessoas, um projeto editorial gerido pelo ECO desde março do ano passado, organiza a sua primeira conferência anual “Pessoas vs tecnologia: #stopTheBullshit” na manhã do próximo dia 6 de fevereiro, em Lisboa.

O objetivo? Sendo a tecnologia uma presença constante no dia-a-dia das pessoas e das empresas, a naturalidade com que a usamos traz também novos desafios nessa interação constante e é aí que a publicação quer centrar o debate.

“Na 1.ª conferência anual da revista Pessoas vamos discutir as oportunidades e as ameaças da tecnologia no contexto empresarial e na gestão de recursos humanos, abrir o debate a temas como a autonomização dos processos nas empresas, digitalização e humanização empresarial, facilitando o diálogo entre alguns dos mais relevantes atores em Portugal. A ideia? Construir uma matriz comum com base na otimização de talentos“, explica a revista.

Marcada para 6 de fevereiro e com início às 8h45, a primeira conferência da Pessoas marca a estreia da publicação nos eventos e dirige-se a empreendedores, empresários e outros gestores de pessoas, interessados em temas como a automação, a robótica, a digitalização e a atração e retenção de talento.

Pode consultar o programa aqui. O evento tem participação gratuita mas requer inscrição, que pode ser feita aqui.