O resort Quinta do Lago, no Algarve, vai organizar o Open Day 2020, a 31 de janeiro, para recrutar para as várias áreas operacionais do hotel. O hotel quer preencher 150 vagas nas áreas de food & beverage, ajudantes de cozinha, receção, manutenção de espaços verdes, segurança privada, limpeza, operacionais de golfe. Os interessados devem fazer um pré-registo no formulário disponível no site oficial.

Há vagas para estágios curriculares e extracurriculares e o resort procura “candidatos ambiciosos, esforçados e dedicados”, informa em comunicado.

Durante o open day, a Quinta do Lago vai promover ainda sessões de apresentação do grupo hoteleiro, que serão intercaladas com as entrevistas de recrutamento em diferentes horários, às 10h30, 12h00, 15h30 e 17h00.