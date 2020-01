Estão abertas desde esta segunda-feira, as candidaturas para a 22ª edição do programa de trainees Generation Galp, destinado a estudantes que terminaram o mestrado nas áreas de ciências sociais, analytics, gestão e economia, engenharias, psicologia e geologia. O período de candidaturas estende-se até 29 de fevereiro, sendo que as inscrições devem ser feitas no site oficial.

O processo de seleção divide-se em cinco etapas, tendo em vista a integração nos departamentos de segmentos de exploração e produção, gas & power, refinação e distribuição e o centro corporativo. O programa tem início a 1 de junho.

O programa Generation Galp foi lançado em 1998, e representa 70% da retenção de talento para a empresa. Até hoje, o programa de trainees ajudou a colocar 438 colaboradores nos quadros da empresa, desde a primeira edição, informa a Galp em comunicado.

“Com a garantia de um acompanhamento personalizado por parte de orientadores seniores, os trainees selecionados em cada ano têm também um programa de acompanhamento específico, coordenado pela direção de pessoas e com a duração de dois anos, de forma a criar bases sólidas para uma carreira de sucesso numa das maiores empresas nacionais”, informa a Galp em comunicado.