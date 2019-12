Quer fazer carreira na banca? O Banco Montepio está à procura de novos talentos e as inscrições para o programa de trainnes já arrancaram. Há 20 vagas disponíveis para as diferentes áreas do banco, que vão do marketing à auditoria, passando pelos recursos humanos, risco e áreas financeira e comercial. As candidaturas terminam a 16 de janeiro.

“Estamos a recrutar 20 jovens talentos, com diferentes backgrounds e perfis muito específicos, que vão ter a oportunidade de conhecer toda a organização num regime de experience rotation e em full time, e que podem ser integrados nos quadros do banco no final“, começa por explicar, Sandra Brito Pereira, diretora de gestão e pessoas do Banco Montepio.

Durante 12 meses, os estagiários terão oportunidade de contactar com diversos profissionais do banco, bem como, com convidados externos, responsáveis por fornecer sessões de formações pontuais. Neste período serão distribuídos por três áreas diferentes, sendo que duas delas “serão escolhidas por cada um dos trainees e consoante as necessidades da organização”. E porque, na visão da diretora de gestão e pessoas do Montepio, “o balcão é o melhor sítio para ‘sentir o pulso’ do negócio”, é na rede comercial que os candidatos vão passar obrigatoriamente durante três meses.

“É na rede de balcões que está o ‘coração’ do banco, é só aí que é possível ficar a conhecer muito bem o negócio bancário, conhecer as características dos produtos, saber como comercializá-los, criar competências específicas na relação com os clientes, desenvolver a apetência comercial”, justifica Sandra Brito Pereira.

As candidaturas online estão abertas e podem ser feitas até 16 de janeiro no site dedicado ao programa. O processo de seleção é feito através dessas candidaturas e envolve várias fases, entre as quais um pitch em vídeo, que deverá ter até dois minutos e onde os candidatos deverão fazer uma breve apresentação sobre o seu percurso profissional e as suas experiências profissionais e extracurriculares, os Assessment Days, onde, ao longo de dois dias, poderão interagir com colaboradores da instituição, por forma a realizarem “um conjunto de dinâmicas de trabalho que pretendem aferir e comparar” como trabalham em equipa e, por fim, as entrevistas finais.

Nesta última etapa, as entrevistas serão realizadas pela equipa de gestão e pessoas do Montepio, bem como, “a área ou áreas que estão a considerar recrutar o candidato”, refere Sandra Brito Pereira, acrescentando que, nesta fase, “é feita uma avaliação técnica associada à área para a qual os candidatos estão a ser enquadrados”.

Apesar de não avançar com valores, a diretora de gestão e pessoas do Montepio garante que “o estágio é remunerado e o valor está em linha com o mercado”. Os trainees vão ser integrados nos serviços centrais do Montepio, em Lisboa e no Porto, mas durante o tempo em que passarão pela rede comercial é expectável que sejam colocados noutras localidades.