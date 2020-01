A Douro Azul, empresa de cruzeiros fluviais, vai organizar a 4ª edição do open day e, este ano, quer recrutar 200 pessoas para as áreas de turismo, hotelaria e restauração. O recrutamento decorre entre 8 e 10 de janeiro, em Lamego, Peso da Régua, Mesão Frio e Alijó. As inscrições podem ser submetidas até 12 de janeiro no site oficial da empresa.

“Esta ação, para além de permitir à Douro Azul recrutar candidatos qualificados para os seus navios hotel, faz parte de um processo de responsabilidade social da empresa para com a região do Douro, onde operamos. Estes quatro municípios apresentam uma taxa de desemprego significativa e sentimos ser nossa responsabilidade enquanto empresa do Douro em criar soluções capazes de ajudar a região e as suas pessoas”, sublinha Luís David, diretor de recursos humanos da Mystic Invest, empresa que detém a Douro Azul.

O roadshow de recrutamento da Douro Azul vai decorrer no pavilhão multiusos de Lamego, a 8 de janeiro, no auditório da Câmara Municipal de Peso da Régua e no salão nobre de Mesão Frio, a 9 de janeiro e, a 10 de janeiro, no salão nobre da câmara municipal de Alijó. Os candidatos devem comparecer à hora de início de cada uma das ações e levar o seu CV atualizado, informa a Douro Azul em comunicado.

“O objetivo deste Open Day é darmos a conhecer a realidade do que é trabalhar a bordo de um navio hotel, e numa empresa que é líder do setor”, refere Rodrigo Mendes, diretor de operações da Douro Azul. “Queremos sobretudo pessoas com vontade de aprender e de crescer“, acrescenta. A 16, 17 e 18 de janeiro, a Douro Azul vai abrir as portas de um dos seus navios hotel para que os candidatos possam conhecer melhor a empresa, as funções disponíveis e o dia-a-dia da vida a bordo de um navio.

Em 2019, a Douro Azul foi eleita, pela quinta vez, a empresa líder em cruzeiros fluviais na Europa nos World Travel Awardsom. Com uma frota de 12 navios hotel, a Douro Azul é o maior operador de cruzeiros no Douro e recebe mais de 32 mil passageiros por ano, que correspondem a um volume mais de 200 mil de dormidas.