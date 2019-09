Portugália organiza “open day” para recrutar em Lisboa

O grupo Portugália Restauração vai organizar um open day de recrutamento no primeiro piso da “casa mãe” da Almirante Reis, em Lisboa, a 17 de setembro, entre as 9h00 e as 13h00. Há vagas para gerente de loja, para a cozinha e para atendimento ao cliente. Os interessados deverão levar consigo o CV e documentos com os seus dados e fazer uma breve apresentação do seu percurso.

No processo de recrutamento, o grupo de restauração centenário vai valorizar perfis que apresentem maior capacidade para gerir e interagir com pessoas, sentido de responsabilidade, capacidade de organização e comunicação, resiliência e espírito de iniciativa.

“A nossa estratégia continuará a passar pela formação, qualificação e retenção dos nossos colaboradores, exploração de novos conceitos, inovação e expansão das nossas marcas”, refere a diretora de R&H do grupo Portugália, Vera Chaves. “A estratégia de recursos humanos está atualmente assente em três pilares: recrutar cada vez melhor, formar cada vez mais e reter o talento.”

O grupo de restauração centenário emprega 800 pessoas em todo o país e detém marcas de referência como a Portugália Cervejaria, Portugália Balcão, Segundo Muelle, Cervejaria Ribadouro, Cervejaria Trindade, La Brasserie de L’Entrecôte e Manteigaria.