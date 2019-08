A empresa de trabalho temporário Multitempo vai estar presente na primeira edição da feira de emprego e formação de Alvalade, no pavilhão municipal da freguesia, em Lisboa, no primeiro fim de semana de setembro. A Multitempo quer preencher cerca de 100 vagas que tem disponíveis para trabalho full-time e part-time. O primeiro Mercado de Emprego destina-se ao recrutamento para empresas na freguesia de Alvalade, mas é aberto a candidatos de todo o concelho de Lisboa. Os interessados deverão levar consigo o CV.

A Multitempo tem vagas disponíveis para a área da banca, em ambiente de agência ou nos serviços centrais de instituições; na logística, para funções de operador de armazém, empilhador ou administrativo; na indústria, para operadores, técnicos de manutenção, segurança, qualidade, ambiente, entre outras. Estão ainda abertas oportunidades para várias funções no aeroporto, em particular apoio aos passageiros e áreas logísticas, e para call centers nos ramos da saúde e seguros. Para quem procura um part-time semanal ou trabalhos só ao fim de semana, também há vagas para trabalhar em Portagens.

Segundo a junta de Freguesia de Alvalade, esta é uma forma de “criar sinergias entre a junta, o tecido empresarial e outras instituições”, tendo como principal objetivo combater o desemprego na freguesia.

Além da Multitempo, vão estar presentes no Mercado de Emprego empresas como a Sonae, com vagas para o Continente Bom dia, a Jerónimo Martins para as lojas do Pingo Doce, o Exército, a Marinha e a Santa Casa da Misericórdia. O Mercado de Emprego terá ainda uma componente formativa, com workshops sobre recrutamento.

Em abril, a Multitempo promoveu o Open Industry Day, para divulgar e recrutar para um total de 250 vagas de emprego no setor industrial.