Lisboa vai disponibilizar 550 novas vagas, no próximo ano letivo, para o pré-escolar em jardins-de-infância públicos. Este aumento do número de vagas vai da resposta às mais de 1.500 crianças de quatro anos que, no ano passado, não tinham vaga para ingressar no setor público.

Com esta medida, no total, o número de salas vai aumentar para 22, divididas por vários agrupamentos, incluindo cinco escolas que não tinham pré-escolar, segundo avançou o Diário de Notícias (acesso condicionado). Todavia, este número ainda está longe de garantir a cobertura prometida pelo Governo em garantir até 2019 oferta universal de pré-escolar.

A escola básica EB Agostinho da Silva (Agrupamento de Escolas D. Dinis, Marvila), EB Prista Monteiro (AE Vergílio Ferreira, Carnide), EB Sampaio Garrido e EB Arquiteto Vítor Palla (AE Nuno Gonçalves, Arroios) e EB Aida Vieira (AE Bairro Padre Cruz, Carnide), estão entre os edifícios que sofreram adaptações de tipologia de forma a receber mais aluno do pré-escolar.

Por ano, nascem cerca de 30 mil crianças na Área Metropolitana de Lisboa e de acordo com as últimas estatísticas da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, o ano passado, estavam inscritas pouco mais de quatro mil crianças com 3 anos em jardins-de-infância públicos, na zona da capital.