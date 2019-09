Se está à procura de emprego ou com vontade de mudar, a entrevista vai ser o primeiro contacto direto que vai estabelecer com uma empresa. Os processos de recrutamento variam de empresa para empresa, por isso também o número de entrevistas pode variar. Contudo, é importante estar preparado para as questões mais difíceis.

Em alguns casos, algumas perguntas serão colocadas propositadamente para pô-lo à prova. Seja qual for a questão, responda sempre com honestidade, mantenha a calma e resista à pressão.

O Business Insider reuniu algumas das perguntas mais comuns em entrevistas de emprego, normalmente utilizadas para o testar, e ainda algumas das melhores respostas.

Quais considera serem os maiores riscos ou desvantagens desta vaga?

Exemplo de resposta: “A maior desvantagem poderá ser a distância entre o local de trabalho e a minha residência. Contudo, o email e as tecnologias podem ser uma boa forma de ultrapassar essas barreiras.”

Se estivesse no meu lugar, que qualidades procuraria num potencial candidato?

Exemplo de resposta: “Se estivesse a contratar para esta posição, procuraria três principais talentos: a capacidade para resolver problemas, para desenvolver relações profissionais e para fechar negócios. Deixe-me contar-lhe um pouco sobre a minha experiência profissional.”

Pode descrever o seu trabalho de sonho?

Exemplo de resposta: “Este é o meu trabalho de sonho e, exatamente por isso, apresentei a minha candidatura a esta vaga. Estou ansiosa por poder colaborar convosco.”

Já mudou de emprego no passado. Porque devo confiar em si para este cargo?

Exemplo de resposta: “Acredito que consigo ser um melhor profissional, porque ganhei muita experiência com a diversidade de competências adquiridas. Estas competências ajudam-me a resolver problemas com mais criatividade.”

O que acontece se, daqui a cinco anos, não for promovido? A maioria dos colaboradores desta empresa não é promovido. Considera essa hipótese frustrante?

Exemplo de resposta: “Considero-me uma pessoa ambiciosa, mas também pragmática. Desde que possa continuar a aprender e a crescer dentro das minhas funções, continuarei feliz. Todas as empresas promovem os seus colaboradores a ritmos diferentes, e estou confiante que esta empresa vai contribuir para me manter motivado e estimulado nos anos que se avizinham.”

Se sabia que as coisas não estavam a correr bem na sua antiga empresa, porque é que não saiu mais cedo?

Exemplo de resposta: “Estava a trabalhar arduamente para manter o meu posto de trabalho, por isso não tive tempo para procurar outro emprego. Com todas as particularidades da nossa área, os despedimentos já fazem parte. Pelo menos dei o meu melhor!”.

Se for responsável por uma empresa cujo produto não consegue ganhar valor no mercado, qual será a estratégia?

Exemplo de resposta: “Procurarei novos mercados para esse produto e tento resolver os meus colegas a torná-lo mais rentável, por exemplo, fazer com que se dirija ao público-alvo mais indicado.”

Qual é realmente o seu ponto fraco, que não se pode transformar num ponto forte?

Exemplo de resposta: “Sou extremamente impaciente. Espero que os meus colaboradores provem aquilo que são no primeiro desafio. Se falharem, a minha tendência será deixar de delegar e começar a fazer por mim próprio. Para compensar este meu ponto fraco, os meus colaboradores já sabem exatamente o que espero deles.”

No seu CV consigo ver que foi despedido duas vezes. Como se sentiu?

Exemplo de resposta: “Depois de recuperar do choque, senti-me mais forte. Fui despedido duas vezes, mas também consegui recuperar duas vezes e consegui conquistar outros trabalhos com mais responsabilidades e com um melhor salário.”

Com pouco mais de 40 anos, está disposto a começar numa posição inferior?

Exemplo de resposta: “Às vezes é necessário dar um passo atrás para conseguir avançar na carreira. Começar num nível mais baixo pode dar-me a oportunidade de aprender mais sobre a vossa empresa. Um salário mais baixo poderá valer a pena.”

Tem um curso de Filosofia (por exemplo). Que peso teve na sua carreira?

Exemplo de resposta: “A Filosofia não me preparou para a carreira de arquiteta/o, mas fez com que me tornasse mais filosófico nos meus projetos.”

O que faria se quisesse contratar uma mulher, e o seu chefe quisesse mesmo contratar um homem?

Exemplo de resposta: “Sugeria que se considerassem os dois candidatos e, antes de tomar decisões definitivas, os dois fossem testados como freelancers durante algumas semanas.”

Está a pensar ficar com o meu lugar?

Exemplo de resposta: “Talvez daqui a 20 anos, mas até lá penso que com certeza já será o diretor da empresa e precisará de alguém de confiança para gerir este departamento.”

Como lida com colegas que “ficam com os louros” por trabalho que não fizeram? E se acontecesse consigo?

Exemplo de resposta: “Tentaria que o colega devolvesse “o favor” que eu lhe fiz. Caso não aconteça, tentarei arranjar uma forma de ambos apresentarmos às chefias, trabalhos originais.”

Dê-me um exemplo de uma tarefa que não conseguiu cumprir a tempo.

Exemplo de resposta: “Adoraria dar um exemplo, mas nunca aconteceu.”

O que é mais importante para si, o talento ou a sorte?

Exemplo de resposta: “O mais importante é ter sorte, apesar de o talento ajudar a criar mais oportunidades. Tenho a certeza de que a credibilidade que conquistei no meu anterior emprego, fez com que ganhasse mais confiança nas tarefas do dia-a-dia de trabalho. Contudo, também sei que foi uma sorte conseguir estar no local certo à hora certa.”

No final da entrevista, não se esqueça de agradecer, pois essa pode ser a última hipótese de mostrar que é o candidato ideal à posição para a qual se se está a candidatar. Através de uma carta breve, via email, agradeça a oportunidade, realce os pontos altos da entrevista e indique mais algumas razões pelas quais deve ser escolhido.

Se, ainda assim, não conseguir a vaga de emprego, saiba que há formas de tirar proveito de um “não” e prepara-se para o próximo desafio.