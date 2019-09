As redes sociais já fazem parte do processo de recrutamento. Mais de 80% das organizações já recorrem às redes sociais para encontrar o candidato ideal. Mas, acedendo, por exemplo, ao LinkedIn ou ao Facebook do candidato, os empregadores descobrem, não só o percurso académico e profissional da pessoa em causa como também as suas filiações, crenças, grupos e postura digital.

De acordo com a Adecco, é um motivo suficiente para que os candidatos se preocupem com o perfil que apresentam nas suas redes sociais, sobretudo tendo em conta que quase metade dos recrutadores já eliminaram, em algum momento, um candidato com base na sua reputação e atividade online.

“As primeiras impressões contam e, no panorama digital de hoje, há muito mais do que um currículo bem construído e um aperto de mão firme para criar boa impressão com um potencial empregador”, começa por explicar a empresa de recursos humanos em comunicado.

Conheça as cinco dicas da Adecco para que o seu perfil nas redes sociais nunca o comprometa em contexto profissional:

1 – Google-se a si mesmo

Comece por pesquisar o seu nome completo online e veja o que um recrutador pode encontrar caso faça o mesmo. A primeira sugestão é que, caso encontre links para contas antigas que já não utiliza, considere encerrá-las. E, para se certificar que não lhe escapa nada, faça esta pesquisa em, pelo menos, duas páginas de resultados no motor de busca.

2 – Tenha uma foto de perfil profissional

Esta dica aplica-se, sobretudo, a redes sociais como o LinkedIn, onde os “possíveis empregadores esperam que tenha uma fotografia de rosto nítida e profissional”. “Não precisa ser muito formal, mas é uma boa ideia que tenha nela uma boa apresentação”, comenta a empresa de recursos humanos.

3 – Junte-se a grupos relevantes para a sua carreira

As redes sociais têm um número quase infinito de grupos, comunidades e páginas, que pode usar para trabalhar em rede com outros profissionais do seu setor e manter-se atualizado sobre as novidade dentro da área. Aproveite, não só para seguir aquelas páginas just for fun, mas também para tornar-se “membro de alguns grupos relacionados com o seu trabalho real ou com o que ambiciona”.

4 – Reveja as suas configurações de privacidade

As configurações de privacidade podem ser um grande aliado para que as redes sociais não o “tramem” durante um processo de recrutamento. Quanto às informações pessoais, a dica da Adecco é que preserve a sua privacidade. “Não as deixe disponíveis e acessíveis publicamente”, aconselha. Relativamente às publicações mais relaxadas, “certifique-se que define as configurações de privacidade e ajusta-as de acordo com o que está confortável em partilhar”. Pode, por exemplo, apenas permitir que o seu círculo de amigos mais próximos tenha acesso a determinadas publicações.

5 – Use hashtags para garantir que chegam até si

Para maximizar a possibilidade dos seus perfis serem encontrados por recrutadores, a Adecco sugere que “inclua hashtags e palavras-chave relacionadas com a função que procura, com o setor e mercado nos quais deseja trabalhar“. Esta dica tem particular relevância, tendo em conta que 84% das empresas usam as redes sociais para o recrutamento, incluindo o direcionamento por meio de palavras-chave, que faz com que os empregadores encontrem pessoas com competências e interesses que correspondam aos requisitos da função para a qual estão a contratar.