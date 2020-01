A Multitempo vai organizar “open air days” de recrutamento para os aeroportos de Lisboa, Faro e Porto. A empresa de recrutamento não divulga o número certo de vagas, mas garante que há “várias centenas” para preencher nos três aeroportos para reforçar os serviços de assistência aos passageiros e às áreas de logística.

Os principais requisitos para as funções disponíveis incluem total disponibilidade para trabalhar em horários por turnos em regime de part-time e full-time, em horários rotativos, elevada capacidade de relacionamento e fluência em língua inglesa.

O recrutamento para o aeroporto de Faro vai acontecer a 14 de janeiro, na sede a Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE). O aeroporto está à procura de candidatos para dar apoio a passageiros de mobilidade reduzida, assistente de informações, para check-in e cargas e descargas. A inscrição deve ser feita até 12 de janeiro.

Em Lisboa, o “open day” está agendado para 22 de janeiro na sede da Multitempo. O aeroporto Humberto Delgado está a recrutar para vagas como assistente de informações, apoio a passageiros com mobilidade reduzida, cargas e descargas, acompanhamento de crianças e zona de check-in. A inscrição deve ser feita até 19 de janeiro.

O aeroporto Internacional Francisco Sá Carneiro, no Porto, procura assistentes de passageiros com mobilidade reduzida. Se está interessado em trabalhar neste aeroporto, o open day vai acontecer a 3 de fevereiro no TRYP Porto Expo Hotel, e a inscrição deve ser submetida aqui até 28 de janeiro.

Em 2019, a mesma iniciativa permitiu preencher 270 vagas nos três aeroportos e o objetivo é superar este número em 2020.