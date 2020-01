Depois de uma auditoria do Tribunal de Contas (TdC) ter arrasado a gestão de imóveis da Segurança Social (SS), acabando por suscitar várias críticas públicas, tanto por parte da ministra do Trabalho como do presidente da Câmara de Lisboa, o tribunal vem, agora, defender-se. A instituição afirma que atuou de forma “coerente e conforme à lei” e que “considera inaceitáveis tomadas de posição públicas”.

“A atuação do Tribunal foi coerente e conforme à lei: apreciou, no âmbito da fiscalização prévia, a legalidade de um contrato gerador de despesa no Município de Lisboa e realizou uma auditoria, de âmbito alargado, à gestão e alienação do património da Segurança Social”, lê-se num comunicado emitido esta terça-feira pelo TdC.

