A EDP Renováveis EDPR 0,00% anunciou a venda de um projeto de tecnologia eólica onshore no Brasil a um investidor de private equity, por 126,6 milhões de euros. A empresa portuguesa detinha uma posição de 82,6% neste projeto.

“A EDP, através da sua subsidiária EDP Renováveis, detida em 82,6%, anuncia a conclusão da venda da sua participação acionista total, num projeto de tecnologia eólica onshore com 137 MW de capacidade instalada, a uma filial da Actis, por 598 milhões de reais (valor do capital próprio; correspondente a 1,2 mil milhões de reais ou 300 milhões de enterprise value)“, informou a EDP Renováveis através de um comunicado enviado esta quarta-feira ao mercado.

Em julho do ano passado, a EDP tinha chegado a acordo com uma filial da Actis, “um investidor de private equity em mercados em crescimento”, para a venda da participação acionista total relativa a um projeto de tecnologia eólica localizado em terra.

“O parque eólico de Babilónia está localizado no estado da Bahia e encontra-se em operação desde o quarto trimestre de 2018. O projeto, totalmente detido pela EDP, assegurou no leilão LER 2015 um contrato de aquisição de energia de 20 anos”, explica a EDP Renováveis.

O negócio faz parte da estratégia de rotação de ativos para o período 2019-22 que a EDP apresentou a 12 de março de 2019 e com a qual a elétrica liderada por António Mexia pretende arrecadar seis mil milhões de euros. Um terço deste montante deverá ser arrecadado com a venda de barragens no Douro a um consórcio liderado pela Engie, no valor de 2,2 mil milhões, e cuja transação está dependente das autorizações regulatórias.