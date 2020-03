O coronavírus começa a ter “algum impacto” na cadeia de abastecimento da Altice Portugal, disse o presidente executivo da empresa, Alexandre Fonseca. O grupo já ativou um plano de contingência para a epidemia, numa altura em que surgem os primeiros casos de infeção deste novo vírus em Portugal.

“Ninguém estava à espera, há seis meses, que houvesse um coronavírus”. Mas a epidemia apareceu e, admite Alexandre Fonseca, começa a ter “algum impacto”, porém, ainda não significativo.

“Já começa a haver sinais de que as cadeias de abastecimento começam a sentir algum impacto. Começamos a ver pequenos impactos na cadeia que nos fazem acreditar que, daqui a um par de semanas, pode começar a haver material com escassez”, considerou, num encontro com jornalistas em Aveiro.

Este coronavírus teve origem na China e já infetou dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo, matando mais de 3.000. O surto ameaça romper com as cadeias de fornecedores, sobretudo as que tenham raízes na China. Esta quarta-feira, as autoridades portuguesas confirmaram o sexto caso de infeção no país.