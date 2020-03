Oito razões para a APA chumbar o novo terminal do Barreiro

São 233 as páginas que compõem o parecer final da Comissão de Avaliação do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao “Terminal do Barreiro”, para chegar a uma única conclusão: “parecer desfavorável ao projeto”. Assim mesmo, sem nenhum “mas”, nem nenhuma recomendação adicional que possa viabilizar o avanço da construção da obra, avaliada em 500 milhões de euros.

Desta mesma comissão, que ditou o cancelamento da construção do novo terminal de contentores do Porto de Lisboa, no estuário do Tejo, fazem parte a

Agência Portuguesa do Ambiente, a Direção Geral do Património Cultural, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, a Administração Regional de Saúde, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e o Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves/Instituto Superior de Agronomia.

Apesar do chumbo final, a última versão do Estudo Prévio e Estudo de Impacte Ambiental — datada de outubro de 2018 (depois de várias alterações ao longo de dois anos) e redigida pelo consórcio formado pelas empresas Consulmar, Nemus, Hidromob, Risco e VTM — não é assim tão pessimista e conclui que o projeto apresentava “uma maioria de impactes negativos pouco significativos, essencialmente ligados à fase de construção”.

Do lado negativo, este estudo sublinhava as dragagens no estuário do Tejo, a alteração permanente de uma área integrada no Domínio Público Hídrico e na Reserva Ecológica Nacional, e os aspetos paisagísticos, com um “grande destaque visual das estruturas portuárias”.

Positivo seria o “aumento do emprego, o reforço da capacidade do porto de Lisboa para o dobro do atual, e a dinamização da atividade económica local e regional”.

“Considera-se que o balanço é positivo pois os impactes positivos contrabalançam os impactes negativos mais expressivos […] O cenário geral resulta num balanço favorável à prossecução do projeto“, conclui o estudo.

Leitura diferente teve, no entanto, a Comissão de Avaliação, que elencou uma enorme lista de justificações para colocar um travão a fundo no terminal do Barreiro.

Conheça oito razões da APA para chumbar o novo terminal do Barreiro: