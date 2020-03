Episódio #13 “A maioria positiva” que chumbou as PPP

Uma semana em cheio. As consequências do coronavírus já estão aí, não só do ponto de vista de saúde pública — o Governo já decidiu fechar escolas e universidades e, em Itália, o país está com um plano drástico para conter o surto –, as contas da Associação Mutualista Montepio e a revogação da lei que tornou opacas as novas condições para o lançamento de PPP.

Os jornalistas Pedro Santos Guerreiro e António Costa discutirem o chumbo às novas regras das parcerias público-privadas, “a maioria positiva” que repôs as exigências anteriores, e a guerra de bastidores entre Mário Centeno, o vencedor desta decisão, e Pedro Siza Vieira, o promotor das mudanças, e por isso o perdedor.

