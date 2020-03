Os membros dos Governos da União Europeia (UE) que são mulheres representavam 31% do total, no final de 2019. A proporção representa uma subida face aos 23% registados em 2003, segundo os dados divulgados pelo Eurostat este domingo, data em que se celebra o Dia Internacional da Mulher.

Apenas na Finlândia e na Suécia, é que a percentagem de mulheres ficava acima do número de homens: 58% no caso do Governo finlandês e 52% no sueco. Já Espanha e Áustria, tinham o mesmo número de cada sexo nos seus Governos. A partir daí, a percentagem vai caindo, até aos 9% de mulheres em Malta, 10% na Grécia ou 13% na Estónia, que fecham a lista. Portugal é o nono país da UE com maior percentagem de mulheres face ao total do Governo: 36%.

“O número de presidentes e primeiras-ministras femininas nos países da UE também cresceu entre 2003 e 2019”, sublinha o relatório do Eurostat. “Em 2019, havia quatro chefes de governo (15%) femininas, enquanto não havia nenhuma em 2003. No entanto, ao longo deste período de 15 anos, a percentagem de mulheres chefes de governo na UE nunca excedeu esta percentagem, o que significa que nunca houve mais do que quatro mulheres nesta posição ao mesmo tempo“.

Já no que diz respeito aos Parlamentos nacionais de cada país da UE, o cenário não é muito diferente. Um em cada três parlamentares é mulher, o que representa 32% dos lugares. A percentagem aumentou aos 21% registados em 2003. Também neste caso, é entre os países nórdicos que se veem percentagens mais elevadas, com a Suécia a liderar (48%), seguida da Finlândia (47%), Bélgica e Espanha (ambos com 42%). Do outro lado da lista encontram-se a Hungria (12%), Malta (15%) e o Chipre.