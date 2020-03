Teste de coronavírus a Marcelo deu negativo

O teste do coronavírus ao Presidente da República deu negativo, diz uma nota publicada na Página da Presidência da República. Foi nesta segunda-feira que Marcelo Rebelo de Sousa se submeteu a um teste, depois de ter estado em contacto com alunos da Escola de Felgueiras na semana passada, onde há casos de contágio pelo Covid-19.

“Foi negativo o resultado do teste efetuado, ao começo da tarde, ao Presidente da República“, diz a Presidência da República, acrescentando que “apesar de continuar sem sintomas viróticos, o Presidente da República continuará a trabalhar em casa até perfazer as duas semanas referidas na nota ontem divulgada”, diz o comunicado hoje divulgado.

A realização do teste e a divulgação do respetivo resultado surge um dia depois de a Presidência da República ter emitido um comunicado em que dava conta que Marcelo Rebelo de Sousa “decidiu cancelar toda a sua atividade pública, que compreendia várias presenças com número elevado de portugueses, assim como a própria ida a Belém, durante as próximas duas semanas”.

A decisão de entrar numa situação de “quarenta” domiciliária, preventiva, foi tomada porque uma turma da escola de Felgueiras que foi encerrada devido ao internamento de um aluno ter estado no Palácio de Belém na última terça-feira. Nem o aluno internado, nem a sua turma estiveram em Belém, mas por razões preventivas o Presidente da República submeteu-se ao teste de despiste do contágio deste novo coronovírus.

A divulgação do resultado do teste é conhecida pouco depois de se saber que o número de pessoas que se encontram com Covid-19 subiu em Portugal para 35. A lista foi engrossada esta segunda-feira como cinco nove situações, quatro delas a norte, a região mais afetada do país, e uma a sul em Portimão. Neste último caso, trata-se da mãe de uma jovem daquela zona do país cujo contágio já era conhecido.

(Notícia atualizada às 17h52)