Número de infetados em Portugal sobe para 35

O número de infetados pelo novo coronavírus voltou a subir em Portugal, para um total de 35. Três estão internados no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, e um está no Hospital de São João, no Porto, avança a SIC Notícias.

Estes últimos casos agora conhecidos, elevam para 28 o número de infetados pelo novo coronavírus internados no norte do país, isto numa altura em que o ministério da Saúde decidiu encerrar escolas, universidades e suspender as visitas a hospitalares, lares e prisões na região.

Já na manhã desta segunda-feira tinha sido conhecido um novo caso, a mãe de uma adolescente de Portimão contagiada com Covid-19. Relativamente às três pessoas que estão internadas no Hospital Pedro Hispano ainda não são conhecidos pormenores como a origem do contágio, idade ou sexo. Já o novo internado no hospital de São João será uma mulher, na casa dos 40 anos, infetada após contactar com um dos internados.

Só este fim de semana, o número total de casos mais do que duplicou, com nove novas situações confirmadas este domingo a juntarem-se a oito conhecidas no sábado.

É na região norte que se regista o maior número de casos confirmados de infeção com o novo coronavírus, enquanto a Grande Lisboa tem casos confirmados, Coimbra e Portimão dois.

A nível europeu foi reportado ainda esta segunda-feira por Chipre a existência de duas pessoas contagiadas o que faz com que todos os países da União europeia já tenham casos. Também a Alemanha que já tem mais de mil casos de contágio já confirmou as primeiras vítimas mortais: duas, na Renânia do Norte-Vestfália.

A nível global, há mais de 100 mil pessoas infetadas pela doença provocada por este novo coronavírus.

