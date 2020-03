O Banco de Inglaterra (BoE) cortou a taxa de juro diretora de 0,75% para 0,25%, uma decisão inesperada que visa apoiar a economia britânica em plena epidemia do coronavírus. A decisão foi tomada numa reunião especial do comité de política monetária.

Além do corte nos juros, o banco central do Reino Unido anunciou, em comunicado, um novo pacote de financiamento para os bancos, desenhado a pensar na concessão de crédito às pequenas empresas, eventualmente menos preparadas para o período de quebra nas vendas que se regista por causa da epidemia.

Estas medidas surge num dia em que se espera que o diretor-geral do Tesouro britânico, Rishi Sunak, anuncie também uma série de ajudas fiscais aos cidadãos e às empresas, num momento em que o vírus ameaça atirar a economia global para um período de recessão, de acordo com o The Wall Street Journal (acesso pago).

(Notícia atualizada às 7h48 com mais informações)