Se for preciso um Orçamento retificativo, para o Governo fazer face a um aumento das despesas de saúde para combater o surto do coronavírus, o PSD está “disponível” para viabilizar o documento.

“O PSD está disponível para apoiar todas as medidas de combate ao Covid-19”, adiantou Álvaro Almeida em declarações ao Expresso (acesso livre), afirmando que os sociais democratas viabilizarão “alterações orçamentais que sejam motivadas por estas despesas adicionais, desde que as alterações propostas não envolvam mais do que aquelas estritamente causadas pela crise do Covid-19”

Aqui inclui-se também um eventual aumento das “despesas de saúde adicionais para tratamento de outros doentes que não puderam ser tratados devido ao desvio de recursos para o combate ao Covid-19”, referiu ainda o dirigente do PSD.

Esta terça-feira, o primeiro-ministro adiantou que o impacto do coronavírus deverá forçar o Governo a rever as previsões económicas do Programa de Estabilidade, mas garantiu que não está previsto nenhum Orçamento retificativo.