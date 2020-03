Em plena OPA, “Rei dos frangos” volta a reforçar no Benfica

O empresário José António dos Santos, vulgarmente conhecido por “rei dos frangos”, voltou a reforçar posição no capital da SAD do Benfica. Adquiriu 2,7% do capital da sociedade encarnada através de duas empresas, revela um comunicado enviado pela SAD do Benfica à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

As aquisições foram feitas a 4 de março através de duas empresas da qual é acionista. Uma das aquisições foi através do Grupo Valouro, do qual José António dos Santos detém uma posição de 23,335%, tendo sido adquiridas 450.000 ações representativas de 1,9565%, do capital da Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD. A outra aquisição foi realizada através da Avibom – Avícola, sociedade da qual é o único acionista. Mais em específico de 172.166 ações, representativas de 0,7485% do capital da SAD encarnada.

A SAD do Benfica esclarece ainda que José António dos Santos detém diretamente um total de 3.132.942 ações, representativas de 13,62% do respetivo capital. O empresário, amigo de Luís Filipe Vieira é o maior acionista individual da SAD do Benfica.

Justifica também a divulgação deste comunicado com o facto de “desconhecer a forma como poderá proceder-se à imputação das ações e respetivos direitos de voto” relacionados com o empresário e que “à cautela” presta essa informação.

De salientar que a CMVM tem, repetidamente, pedido esclarecimentos ao Benfica sobre as condições da Operação Pública de Aquisição (OPA) que lançou sobre 28,06% do capital da SAD.