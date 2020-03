O Benfica confirmou esta quarta-feira a contratação do avançado brasileiro Pedrinho ao Corinthians por 20 milhões de euros. O jogador assinou um contrato válido por cinco épocas, ficando com uma cláusula de rescisão no valor de 120 milhões.

“A Benfica SAD informa (…) que adquiriu a totalidade dos direitos do jogador Pedro Victor Delmino da Silva (Pedrinho) pelo montante de 20 milhões de euros ao Sport Club Corinthians Paulista”, anunciam os encarnados em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“Mais se informa que foi celebrado com o referido jogador um contrato de trabalho desportivo por cinco épocas desportivas, ou seja, desde 1 de julho de 2020 até 30 de junho de 2025”, acrescenta a SAD liderada por Luís Filipe Vieira.

A cláusula de rescisão do avançado ficou fixada “no valor de 120 milhões de euros”, remata.