Direção Geral de Saúde recomenda cancelar Portugal Fashion

A organização do Portugal Fashion acaba de confirmar ao ECO o cancelamento do evento que está a decorrer na Alfandega do Porto. Segundo avança a organização, foi uma decisão tomada em conjunto com a Direção Geral de Saúde (DGS).

Segundo a organização do evento, face às medidas anunciadas ontem pelo Governo, como o encerramento de todas as escolas a partir de segunda-feira, “a organização do Portugal Fashion, em conjunto com a DGS, decidiu proceder ao cancelamento do evento por volta das 14h30“, explica ao ECO fonte oficial da organização.

A diretora do Portugal Fashion, Mónica Neto, já tinha referido ao ECO pouco antes do arranque do evento que “a hipótese de cancelamento no decorrer do evento estava em cima de mesa e que não estava totalmente excluída”.

As autoridades de saúde portuguesas registaram esta sexta-feira 34 novos casos de coronavírus em Portugal, elevando de 78 para 112 o número total de infeções registadas em território nacional.

Num contexto mundial, o número de pessoas infetadas desde pelo novo coronavírus aumentou para 133.970 e o número de mortes subiu para 4.958, segundo o último balanço da agência noticiosa France-Presse (AFP).

(Notícia atualizada às 15H35)