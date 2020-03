Portugal tem 34 novos casos de coronavírus. São 112 no total

As autoridades de saúde portuguesas registaram 34 novos casos de coronavírus em Portugal, elevando de 78 para 112 o número total de infeções registadas em território nacional. A informação, apurada até à meia-noite, foi divulgada na atualização diária da Direção-Geral da Saúde (DGS) à evolução da epidemia.

Esta leitura indica que a evolução da epidemia em Portugal está a acelerar, como já era esperado pelas autoridades, sendo o número mais alto de novos casos a ser registado num só dia pela DGS. Na quinta-feira, a DGS tinha reportado 19 novos casos, assim como 18 novos casos na quarta-feira. É também o dia em que o número de infeções passa a fasquia da centena, 11 dias depois de o surto ter chegado a território nacional.

A última atualização diária da DGS indica ainda que foram encontradas 11 cadeias de transmissão ativas em Portugal. São cinco novas cadeias desde a última atualização ao boletim. A maioria dos casos, 53, situa-se no norte do país. Há ainda seis casos no centro, 46 na região de Lisboa e Vale do Tejo, seis no Algarve e um no estrangeiro.

O boletim epidemiológico da DGS indica também que a maioria dos casos situa-se na faixa dos 40 aos 49 anos, seguida dos 30 aos 39 e dos 50 aos 59. Há 11 casos de pessoas infetadas com idades entre 60 e 69 anos, seis com idades entre 70 e 79 anos e dois casos de idosos com mais de 80 anos.

Em média, dos casos confirmados 65% dos doentes apresentam sintomas de tosse, 48% têm febre, 39% têm cefaleia, 37% sofrem de dores musculares, 24% sentem fraqueza generalizada e 12% queixam-se de dificuldade respiratória.

Dos 112 casos confirmados, 107 estão em internamento e, na quinta-feira, a DGS confirmou o primeiro caso de um cidadão infetado que recuperou do Covid-19: depois de infetado, o cidadão já fez dois testes espaçados por 48 horas, ambos negativos.

De acordo com as autoridades, 15 casos foram importados de Itália, nove de Espanha, cinco de França, três da Suíça e um de Alemanha ou Áustria.

A informação da DGS revela ainda que as autoridades registaram 1.308 casos suspeitos, sendo que 172 pessoas aguardam resultados laboratoriais. Estão 5.674 contactos sob vigilância.

