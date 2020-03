O Presidente da República deixou um alerta esta sexta-feira: o surto de coronavírus pode durar mais tempo do que o esperado e exigir “medidas mais reforçadas”. Numa nota no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa deixou o seu apoio relativamente às medidas tomadas pelo Governo para limitar a propagação do novo coronavírus em território nacional e exortou os portugueses a seguirem recomendações.

“O surto de Covid-19, agora convertido em pandemia, sabe-se hoje, pode ser mais intenso e duradouro do que a própria Organização Mundial de Saúde pensava“, avisa o Presidente da República, numa nota publicada esta sexta-feira publicada no site da Presidência da República.

