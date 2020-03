Os ministros das Finanças da Zona Euro concordaram em assumir uma resposta política “muito grande” para combater o impacto económico do coronavírus e vão acordar uma política de “máxima flexibilidade” das regras orçamentais, disse Mário Centeno, presidente do Eurogrupo, ao Financial Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Mário Centeno afirmou que a União Europeia iria desenhar esta sexta-feira um pacote de medidas, com o intuito de acelerar a aprovação de ajudas públicas por forma a apoiar as empresas afetas pela epidemia.

Além disso, o presidente do Eurogrupo espera ainda que sejam tomadas outras medidas como apoio à saúde e proteção civil, apoio a famílias e trabalhadores, como por exemplo através de subsídio de desemprego, compensações por menos horas de trabalho e condições para apoiar as empresas que se deparam com falta de liquidez – e isto através de diferimento de impostos e medidas semelhantes.

“O que temos nas nossas mãos é ainda uma crise de saúde e seria totalmente irresponsável da nossa parte e, na verdade, negligente, deixar que a situação se transformasse numa crise de confiança, por causa da inação“, afirmou Centeno. “Isso exige uma poderosa resposta política dos ministros das Finanças e dos bancos centrais”, aponta.

Para o ministro das Finanças português, o tamanho dos danos económicos, dependerão, em grande partem da forma “como os governos lidam com a situação”. “É aí que entramos”, atira.

Na próxima segunda-feira, está a agendada um reunião com todos os ministros das Finanças da Zona Euro, reunião que a Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, identificou como um momento fundamental para a resposta da Europa à crise.