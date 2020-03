O conjunto do setor empresarial do Estado registou um resultado líquido negativo de 88,1 milhões de euros no ano passado. Estes prejuízos só não foram superiores porque o setor financeiro, no qual se inclui a Caixa Geral de Depósitos (CGD), apresentou lucros em 2019, avança o Correio da Manhã (acesso pago).

A banca foi o grande impulsionador dos resultados do ano passado. A CGD apresentou lucros de 800 milhões de euros, que acabaram por contrabalançar as contas com uma redução de 76% nas perdas de 367,2 milhões de euros que tinham sido registadas no ano de 2018. Os dados são da Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial (UTAM).

No seu conjunto, as empresas financeiras registaram um resultado líquido de 779,6 milhões de euros, valor que mais do que duplicou face a 2018 (116%). Em contrapartida, as empresas não financeiras, como empresas públicas de transportes e água ou os centros hospitalares, tiveram prejuízos de 867,8 milhões de euros em 2019, representando uma queda de 20% face ao ano anterior. Só os gastos operacionais aumentaram quase 700 milhões para 9,8 mil milhões.