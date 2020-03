Choque entre Montepio e PwC atrasa fecho das contas de 2019

O choque entre a Associação Mutualista Montepio Geral e a PwC atrasou o fecho das contas de 2019 da dona do Banco Montepio. Pelas 20h00 desta quinta-feira, a menos de 12 horas do início da reunião do conselho geral desta sexta-feira, os conselheiros ainda não tinham recebido o relatório do exercício do ano passado nem o parecer da auditoria, noticiou o Público (acesso condicionado).

Em causa, como noticiou o ECO, está o facto de a PwC, que audita as contas da associação, exigir à mutualista que reveja em baixa o valor do Banco Montepio e das seguradoras para valores próximos dos de mercado. A associação contesta, para evitar um défice de 1.000 milhões de euros que ameaça expor que a instituição está em falência técnica.

Ora, está marcada para as 10h00 desta sexta-feira a reunião do conselho geral do Montepio, pelo que o atraso deverá dificultar uma análise aprofundada às contas da Associação.

Segundo o jornal, o responsável das operações europeias da PwC veio de Londres a Lisboa na última semana, para ajudar a desbloquear o impasse. O caso é especialmente sensível também para a PwC, que foi visada nas denúncias dos Luanda Leaks e pretende, assim, evitar ser acusada de falta de escrutínio como auditora do Montepio.