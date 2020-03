5 coisas que vão marcar o dia

É dia de apresentação de contas, com três empresas a publicarem os resultados anuais. São elas a Altri, a F. Ramada e a Cofina. Já a S&P deverá divulgar a avaliação à dívida soberana de Portugal. Na ordem do dia irá também continuar o novo coronavírus, que estará em discussão no Parlamento e também numa reunião dos ministros da Administração Interna dos Estados-membros da União Europeia. Será também implementada a suspensão da entrada de viajantes da Europa nos Estados Unidos, uma medida anunciada por Donald Trump para prevenir a propagação do Covid-19.

S&P deverá pronunciar-se sobre rating de Portugal

A Standard and Poor’s (S&P) irá divulgar uma avaliação à dívida soberana de Portugal. Em setembro, a agência de notação financeira norte-americana melhorou a perspetiva para o rating da dívida portuguesa, elevando-a de “estável” para “positiva”, apesar de manter a notação em “BBB”.

Resultados na bolsa. Altri e Cofina mostram contas

Esta sexta-feira serão conhecidos os resultados anuais de duas empresas cotadas no PSI-20, a Altri e a F. Ramada. Para além disso, serão também divulgados os resultados da Cofina, dias depois de ser conhecido que o grupo já não vai comprar a Media Capital, após falhar o aumento de capital.

Parlamento debate coronavírus. Ministros da UE fazem videoconferência

Vai decorrer na Assembleia da República um debate de atualidade, requerido pelo CDS-PP, sobre a resposta do país ao novo coronavírus. As medidas de proteção civil para combater o surto da Covid-19 irão também ser discutidas, esta manhã, pelos ministros dos Estados-membros da União Europeia responsáveis pelos Assuntos Internos, que irão reunir por videoconferência.

Arranca suspensão de voos de países da UE para os EUA

O presidente norte-americano decidiu suspender, por um período de 30 dias, as entradas de todos os viajantes com origem na Europa, excetuando os do Reino Unido. A medida, que entra em vigor esta sexta-feira, foi anunciada por Donald Trump como uma forma de impedir que novos casos entrem nos Estados Unidos.

INE publica dados sobre a construção

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga os dados sobre o número de obras licenciadas e concluídas em Portugal durante o quarto trimestre de 2019. No terceiro trimestre do ano passado, o número de edifícios licenciados cresceu 5,9%, enquanto os edifícios concluídos aumentaram 16,7%.