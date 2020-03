UE desaprova bloqueio de Trump aos voos da Europa

Donald Trump decidiu fechar a porta dos EUA aos voos com origem no continente europeu. Um bloqueio temporário — durará 30 dias — que a União Europeia (UE) “desaprova”. Ursula von der Leyen e Charles Michel, numa nota conjunta, criticam a atuação do presidente dos EUA, afirmando que a crise do coronavírus é global, exigindo cooperação entre todos os países.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a suspensão de todos os voos oriundos de países da UE para prevenir a propagação do novo coronavírus. “Para impedir que novos casos entrem em nosso país, suspenderei todas as viagens da Europa para os Estados Unidos pelos próximos 30 dias”, afirmou Trump.

Em resposta, a UE diz que “desaprova a decisão dos EUA de imporem a proibição” aos voos com origem da Europa. Essa decisão “foi tomada de forma unilateral sem qualquer consulta”, dizem a presidente da Comissão Europeia e o presidente do Conselho Europeu.

“O coronavírus é uma crise global, não está limitada a qualquer continente e requer cooperação e não uma ação unilateral”, atiram Von der Leyen e Charles Michel, rematando que a UE está a tomar “decisões musculadas para limitar a propagação do vírus”.

Logo após a decisão de Trump, Charles Michel tinha reagido à decisão de Trump, criticando-a. Alertou que à luz da pandemia, os EUA deveriam “evitar a disrupção económica” da UE.

Salientou, nessa primeira reação, que a UE “está a tomar todas as medidas necessárias para conter a propagação do Covid-19, limitar o número de pessoas afetadas e apoiar a investigação”, tentando assim responder às inquietações manifestadas pela administração norte-americana.

