Com a pandemia do coronavírus a provocar uma razia nas bolsas, os investidores estão a procurar refúgio em ativos alternativos. Mas, entre eles não está a Bitcoin. O preço da criptomoeda mais popular do mundo afunda 22,28%, para perto dos 6.121,5 dólares, e já esteve a valer cerca de 5.800 esta quinta-feira.

À medida que os mercados financeiros vão aferindo os impactos económicos do vírus, as ações mundiais têm estado em constante queda. Esta quinta-feira, a decisão dos EUA de suspenderem por 30 dias a entrada no país de cidadãos oriundos da Europa provocou mais um sell-off, levando os títulos das companhias aéreas a afundarem até 20%.

Perante este cenário mais negro, os investidores têm liquidado posições e apostado em liquidez ou em ativos com valor intrínseco, como é o caso do ouro. Ora, no passado, os fãs e promotores de criptomoedas apresentaram este tipo de ativos virtuais como um potencial refúgio para os investidores em tempos difíceis.

Certo é que, perante a pandemia do Covid-19, um dólar investido na Bitcoin no dia antes do começo da derrocada (24 de fevereiro) valeria, atualmente, cerca de 79,65 cêntimos de dólar. Uma desvalorização acumulada de cerca de 20,35% em perto de duas semanas que deita por terra o argumento da eficiência deste ativo como refúgio para investidores.

A pressão vendedora no mercado de crypto não afeta só a Bitcoin. O preço do Ethereum derrapa 29% e o da Litecoin afunda 27%. A Tezos recua 34,3%.