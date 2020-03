Os EUA suspenderam todas as entradas no país de viajantes oriundos da Europa, uma decisão que deverá vigorar por um mês. Em plena pandemia do coronavírus, a medida de Donald Trump está a fazer precipitar as ações das companhias aéreas, que já estiveram a cair até 20%, confrontadas com mais esta leva de restrições às deslocações.

O Stoxx Europe 600 Travel & Leisure, que acompanha o desempenho de 17 ações ligadas ao setor das viagens e lazer, afunda 9,40% com a queda acentuada do preço dos títulos das principais companhias aéreas da Europa.

A Lufthansa já esteve a cair 10% em Frankfurt. As ações do grupo alemão desvalorizam agora 8,64%, para 9,31 euros, uma queda superior a 39% face ao último pico, de 15,40 euros, alcançado a 19 de fevereiro, na semana antes do início da derrocada nos mercados de capitais em todo o mundo.

O sentimento negativo é transversal a todo o setor da aviação civil, com a Air France a perder 14,72%, para 4,16 euros. As duas principais low-costs, Ryanair e easyJet, recuam 7,53% e 7,14%, respetivamente, para 10,31 euros e 858,95 pence. Já o grupo ICA, dono da Iberia, regista uma perda de 9,60%, para 353,69 pence.

À Reuters, o analista Neil Glynn, do Credit Suisse, explicou que a rotas transatlânticas são “o principal motor de crescimento” das companhias aéreas europeias. Cerca de 20% a 30% das receitas advêm deste tipo de ligações, pelo que os investidores anteveem um impacto significativo destas medidas de contenção do vírus nas próximas semanas e, potencialmente, prolongando-se mesmo durante o verão.