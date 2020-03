A Organização Mundial de Saúde (OMS) acabou de declarar o coronavírus como uma pandemia. Até aqui, este surto era considerado uma epidemia mas, com o aumento do número de casos por todo o mundo, a OMS considerou necessário atualizar esta classificação. Isto acontece mais de uma década depois da última pandemia mundial.

O anúncio foi feito esta quarta-feira, durante o briefing diário da OMS. “Consideramos que o Covid-19 pode ser caracterizado como uma pandemia”, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da organização, referindo que já se registam mais de 118.000 casos confirmados em 114 países e 4.291 mortes.

“Pandemia não é uma palavra que possa ser usada de ânimo leve ou de forma descuidada. É uma palavra que, se for mal utilizada, pode causar medo irracional ou aceitação injustificada de que a luta acabou, levando a sofrimento e mortes desnecessários”, continuou o responsável, citado pelo The Guardian (conteúdo em inglês). “A descrição da situação como uma pandemia não altera a avaliação da OMS da ameaça representada por este coronavírus. Não muda o que a OMS está a fazer nem o que os países devem fazer”.

O diretor-geral da OMS disse ainda que esta é uma “crise que afeta todos os setores” e que analisar apenas o número de casos e de países infetados não basta, porque “não conta a história toda”. Tedros Adhanom Ghebreyesus notou que todos os países podem mudar o curso desta pandemia e que o verdadeiro desafio não é se todos os países podem mudar o curso do coronavírus, mas sim se o vão fazer.

Na última década, a única vez que a OMS decretou uma pandemia foi em 2009, com a Gripe das Aves H1N1, diz o Diário de Notícias. Depois desse episódio deu-se o vírus Ébola, em 2013, que foi considerado uma Situação de Emergência de Saúde Pública com Interesse Internacional, matando mais de 11.000 pessoas, e a Polio, que voltou a aparecer em 2014, e o vírus Zika, em 2016.

Já se contam mais de 122.000 pessoas infetadas em mais de uma centena de países, das quais mais de 67.000 recuperaram. Nos últimos dias, Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 631 mortos e mais de 10.100 contaminados, tendo levado o Governo a colocar todo o país sob quarentena, proibindo saídas à rua, a não ser em casos de necessidade.

Até ao momento, o número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus em território nacional está nos 62, com a descoberta de dois novos casos no Hospital de Santa Maria e outro em Coimbra. De acordo com a Direção-Geral de Saúde (DGS), há 471 casos suspeitos, enquanto 83 pessoas aguardam resultados de análises e 3.066 estão sob vigilância.

