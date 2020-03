Com o surto do novo coronavírus a ter um grande impacto no turismo e nas viagens, o Airbnb decidiu tornar mais flexíveis as políticas de reserva. A plataforma de reserva de alojamento introduziu alterações às taxas de cancelamento, tanto para os anfitriões como para as pessoas que alugam as casas, que estarão em vigor até 1 de junho.

Para os hóspedes que quiserem cancelar uma reserva na plataforma, a taxa de cancelamento será reembolsada, adianta o The Verge (acesso livre, conteúdo em inglês). Os clientes irão receber um cupão com o valor que teriam de pagar para usar no futuro no Airbnb.

A plataforma alargou também os critérios para os hóspedes serem elegíveis para o cancelamento por “circunstâncias atenuantes”, que prevê um reembolso total. Cobre agora certos locais que foram severamente impactados pelo novo coronavírus, através de critérios estabelecidos por Governos e autoridades de saúde.

Já para os anfitriões que decidirem reembolsar os clientes num valor superior àquele definido pela Airbnb, a plataforma não irá retirar a taxa de 3% como costuma fazer. Cada anfitrião pode continuar a definir as suas políticas de cancelamento, sendo que o Airbnb vai aumentar a visibilidade daqueles que utilizam as ferramentas mais flexíveis.

“Embora seja claro que o coronavírus terá um impacto na indústria de viagens e turismo, acreditamos que o setor recupere a longo prazo“, sinaliza o Airbnb, na página onde apresenta as novas políticas. “É uma das maiores e mais resistentes industrias do mundo”, acrescenta a plataforma.