Telefónica alia-se à Tim para tentar comprar Oi Móvel

A Telefónica, dona da Vivo, está interessada em comprar o negócio mobile da Oi, que contempla 40 milhões de clientes no Brasil. A operadora espanhola associou-se à brasileira Tim para conseguir convencer as autoridades a darem “luz verde” à eventual operação.

De acordo com o CincoDías, a Oi Móvel está avaliada em 18 mil milhões de reais (mais de 3,4 mil milhões de euros). As duas empresas já contactaram o assessor financeiro da Oi — o Bank of America Merrill Lynch –, com o intuito de iniciar negociações para uma potencial aquisição conjunta desses ativos.

Na perspetiva da Telefónica, a potencial aquisição do segmento mobile da Oi “criará valor para os acionistas através de um maior crescimento, graças à geração de eficiências operacionais e de melhorias na qualidade do serviço”.

O jornal salienta que, avançando, será a maior aquisição levada a cabo pela Telefónica desde a compra da brasileira GVT em 2015, sendo que o grupo espanhol, através da Vivo, já é líder no negócio de telefonia móvel no Brasil.

Em outubro de 2019, a imprensa espanhola noticiou que a Telefónica estava a negociar com a Slim e a Tim para comprar a Oi.