Telefónica negoceia pacto com Slim e TIM para comprar Oi

A Telefónica está a negociar com os seus principais rivais no mercado brasileiro, a América Movil, do bilionário Carlos Slim, e os italianos da TIM, para se juntarem na compra dos ativos da Oi, a quarta operadora do país e onde a portuguesa Pharol detém cerca de 5%, adianta a imprensa espanhola esta segunda-feira.

A ideia passa por comprar a Oi em conjunto e depois repartir os ativos entre as três empresas, noticia o Expansión (acesso livre/conteúdo em espanhol).

O jornal refere que a situação da Oi preocupa o Governo brasileiro e o regulador Anatel, tendo em conta o momento delicado que a operadora atravessa e que pode ter impacto negativo nos 37,5 milhões de clientes móveis, 5,7 milhões de banda fixa e 1,15 milhões de televisão por satélite.

A Oi entrou em processo de recuperação judicial em 2016, com uma dívida de 14,4 mil milhões de euros, mas tem demorado a mostrar resultados positivos.

Face à situação de crise, a operadora brasileira está a vender ativos: a divisão de telefonia móvel, o negócio de torres de telecomunicações, os centros de dados, a rede de fibra ótica em São Paulo e ainda parte dos ativos fora do Brasil, sobretudo a filial em Angola. Pode, no entanto, acabar a ser vendida na sua totalidade.

A Telefónica está a ser assessorada pelo JPMorgan com vista à potencial aquisição do negócio móvel da Oi.