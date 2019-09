A Telefónica está apostada em crescer no Brasil através da Vivo, a antiga joint-venture dos espanhóis com a Portugal Telecom no mercado brasileiro. Ainda que a elevada dívida aconselhe prudência, a operadora espanhola contratou o banco norte-americano JPMorgan para estudar a compra do negócio de telefonia móvel dos rivais da Oi, onde a Pharol detém uma posição de 5,5%. O negócio poderá realizar-se por um valor a rondar os 4.000 milhões de euros.

A notícia está a ser avançada pelo jornal espanhol El Confidencial, que refere que a Telefónica está muito interessada em crescer num mercado que já lhe dá 20% das receitas. E está a olhar para a situação de fragilidade financeira da Oi, a braços com uma reestruturação financeira há três anos, como uma oportunidade.

Fontes financeiras confirmam que a Telefónica está a ser assessorada pelo JPMorgan na compra de todo ou de apenas uma parte do negócio da Oi, a quarta maior operadora do Brasil que se encontra sob elevada pressão devido à dívida de 14 mil milhões de dólares.

Face à situação de crise, a Oi está a vender ativos: a divisão de telefonia móvel, o negócio de torres de telecomunicações, os centros de dados, a rede de fibra ótica em São Paulo e ainda parte dos ativos fora do Brasil, sobretudo a filial em Angola.

Face à posição de domínio no mercado brasileiro, a Telefónica teria maiores problemas em comprar a totalidade da companhia rival, dado que as autoridades locais chumbariam o negócio, indicam as mesmas fontes ao jornal espanhol. Ainda assim, os espanhóis confiam que a Anatel aprovaria a compra do negócio móvel da Oi, avaliado em cerca de 4.300 milhões.

Segundo os analistas do BTG Pactual, esta avaliação incorpora um múltiplo de sete a oito vezes o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) da Oi, que se estima em 600 milhões.